秋の定番アイテムといえばやっぱりレザー♡ そこで今回は、三浦理奈・中川紅葉とともに、ガーリーにほんのりオトナなムードを添える「レザーコーデ」を2つご紹介します。甘さを残しつつ、こなれ感も欲しいガーリーさん必見の着こなしテクを要チェックです！レザーは甘アイテム×お背伸びレザーでコーデにメリハリをつけるガーリーだけど、少しだけオトナなムードもプラスしたい。そんなときは、いつもよりシックなレザーを1点