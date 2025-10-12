11日から全国地域安全運動が始まり、東京・武蔵野市で防犯イベントが行われました。イベントでは防犯インストラクターの武田信彦さんが講演を行い、地域全体で子どもを見守る街づくりをしていく必要性を訴えました。都内では2025年、子どもや女性に対するわいせつ事案が2024年より増えていて、警視庁は防犯アプリ「デジポリス」の活用を呼びかけています。