今回、Ray WEB編集部は彼氏の嫌なところについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の優奈と健斗は付きあっています。優奈の誕生日に健斗がお祝いしてくれることになって……？自分の誕生日祝ってくれるのはもちろんありがたいですが、この態度はなんだかモヤモヤしちゃいますよね。デートも初っ端から不機嫌の彼。目的地に着くと臨時休館になっており、主人公は大ピンチです。このあと主人公と彼氏はどうなるのでしょう