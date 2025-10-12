山梨・甲府市で開催されていたイベントで打ち上げ花火が観客にあたり、5人がけがをしました。11日午後6時ごろ、甲府市国母にある小学校のグラウンドで「花火が人にあたって4人がやけどをした」と通報がありました。警察によりますと、打ち上げ花火が何らかの原因で周囲にいた観客のもとへ飛び、男女5人が軽いけがをしたということです。