¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥³¥ó¥È»Õ¡É¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡Ø¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù¤Î·è¾¡¤¬11Æü(18:30¡Á21:56)¡¢TBS¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£(Æ²Á°Æ©¡¢ÅÆ)¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¤Î·è¾¡¤Ç18Âå¥­¥ó¥°¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À2¿Í¤¬¡¢ÊüÁ÷¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£(Æ²Á°Æ©¡¢ÅÆ)ºòÇ¯¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡£¡Ö¥â¥°¥É¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤Ç1°ÌÄÌ²á¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸