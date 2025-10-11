今回、Ray WEB編集部は裏切る女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は同じサークルのナオキくんが好きです。しかしナオキくんには主人公よりも仲のいい女の子・ユキちゃんの存在が……。それでも諦められない主人公はナオキくんに告白し、晴れてお付きあいすることになります。それを知ったユキちゃんに「いつでも相談に乗るからね」と言われ、2人の間になにもない