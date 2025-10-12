プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「キノコの和風パスタ」 「ニンジンと梨のサラダ」 「カレー風味の野菜スープ」 の全3品。 同時進行であっと言う間！簡単に仕上がる野菜たっぷりのパスタの献立です。【主食】キノコの和風パスタ シンプルにキノコだけのパスタ。麺つゆを使って簡単に仕上げます。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：441Kcal レシピ制作：料理家森岡 恵