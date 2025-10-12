アメリカ・トランプ政権のウィトコフ中東担当特使は11日、パレスチナ自治区ガザ北部にあるイスラエル軍の拠点を訪問し、「ハマス」との停戦の実施状況を視察しました。アメリカの「FOXニュース」が伝えたもので、訪問にはアメリカ中央軍とイスラエル軍の幹部が同行したとしています。