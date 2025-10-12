日本代表が来月14日に豊田スタジアムで実施する親善試合でガーナと対戦する見通しであることが11日、分かった。“ブラック・スターズ”の愛称を持つガーナは12日（日本時間13日）のW杯アフリカ予選I組の最終戦でコモロに引き分け以上でW杯切符を手にする。勝ち点3差で2位のマダガスカルを得失点差で8上回っており、負けても予選突破が決まる公算が大きい。2位に転落すれば11月のプレーオフに回るため日本の相手が他のアフリカ勢