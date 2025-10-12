パレスチナ自治区ガザ地区では停戦が発効して24時間が過ぎましたが、これまでに大きな戦闘は起きておらず、避難していた住民らの帰宅の動きが続いています。ガザ地区では、イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦が日本時間の10日夕方に発効してから24時間が過ぎました。これまでに大きな戦闘は報告されておらず、南部などに避難していたおよそ20万人の住民が帰宅を急いでいます。国際機関による支援物資搬入の再開に向けた準備も進