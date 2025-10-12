アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』第2話放送を記念して、作品内でも登場した「仮面ライダーストロンガー」第30話「さようならタックル！最後の活躍」が、東映特撮YouTube Officialで配信された。【動画】命を賭けた必殺技！配信された『仮面ライダーストロンガー』第30話配信期間は10月11日(土)25:00から10月27日(月)12:00までの期間限定配信。岡田ユリコが電波人間タックルに憧れ、なりたいと願う、きっかけとな