南米ベネズエラ沖で、アメリカ軍が「麻薬組織の密輸船だ」として船舶への攻撃を繰り返していることを受け、国連の安全保障理事会が緊急会合を開きました。記者「ベネズエラ沖でのアメリカ軍の攻撃をめぐり安全保障理事会がまもなく行われます」ベネズエラの代表は、アメリカによる「麻薬組織の密輸船だ」との主張には根拠がないと述べました。船舶への攻撃で民間人が犠牲になったとして「超法規的な殺人だ」と厳しく非難。そのうえ