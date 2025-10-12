ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１１日、米国のトランプ大統領と電話で会談したと、Ｘ（旧ツイッター）に投稿した。ゼレンスキー氏がウクライナのエネルギー関連施設に対する露軍の攻撃について報告し、防空システムの強化などを協議した。ゼレンスキー氏は、米国の提案でイスラエルとイスラム主義組織ハマスが停戦合意したことについて、「素晴らしい成果だ」と祝意を伝えた。「（ウクライナに対する）ロシ