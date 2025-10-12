日本維新・吉村洋文代表が１０日に読売テレビの夕方ニュース番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」に生出演。公明党から連立解消を通告された自民・高市早苗総裁について、「高市さんらしさをどんどん出して行ったらいいと思います」と述べた。「自公の考え方は安全保障や靖国神社とかずいぶん違う。選挙強い者同士がくっついて維持してきましたけど、政策理念が根本的に違うのであれば、このほうが分かりやすい。高市さんらしさ