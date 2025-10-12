蜂蜜コスメブランド「VECUA Honey（ベキュアハニー）」の人気シリーズ「ワンダーハニー」から、香りを重ねて楽しむ新作ハンドクリームが登場します。『はちみつの森のハンドクリームペアセット リトルブレイク』と『ドリーミィムーン』の2種類が2025年10月7日（火）より数量限定で発売。とろけるような使用感と、ふんわり広がる香りのレイヤードが、日常の手肌ケアを優しく