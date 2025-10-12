長野市北部の善光寺の周辺で、クマの目撃情報が相次ぎました。防犯カメラには参道近くを歩くクマの姿が映っていました。きのう（11日）午前2時ごろ、善光寺近くの防犯カメラに映っていたのは、お堂や宿などが立ち並ぶ石畳の道路を歩いていく体長1メートルほどのクマの姿です。記者「クマは仲見世通りでも目撃されました。午前2時頃には北の境内に向かっていくところを市の職員が目撃したということです」長野市の善光寺周辺では、