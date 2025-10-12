きのう（11日）、栃木県宇都宮市で軽ワゴン車が横転する事故があり、20代の男性がけがをしました。きのう午後11時前、宇都宮市南大通りで「車の単独事故で車両内に人がいる」と通行人の女性から119番通報がありました。警察などによりますと、何らかの原因で軽ワゴン車が横転し、20代の男性運転手がけがをして病院に運ばれましたが意識はあるということです。警察は、事故の原因を詳しく調べています。