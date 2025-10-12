ボートレース福岡の「福岡Ｊ・アンクラス杯」は１１日、予選２日目が行われた。柘植政浩（４４＝滋賀）は前半５Ｒでは４コースからまくり差して初白星。後半１２Ｒは５号艇で、大接戦の３番手争いを制しての価値ある３着。安定した走りで予選を折り返す。「ペラを叩いて正解」とパワーアップにも成功。「特徴的には出足型で、伸びは普通くらい。後半は少しズレていたけど、乗り心地の部分で余裕があったので競り勝てた。方向性