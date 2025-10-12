ボートレース三国の「ファン感謝３ＤａｙｓＢＯＡＴＲＡＣＥバトルトーナメント」が１１日、開幕した。長嶋万記（４４＝静岡）は好メンバー揃った初日トーナメント１１Ｒを逃げ切って、セミファイナル進出を決めた。「合ってなかったけど、合えば直線もターンを回ってからの押しもいいと思う。プロペラをしっかり合わせたいですね」と感触も上々だ。「自分はファンの声援を力に変えるタイプ。一番の感謝は結果を出すことです