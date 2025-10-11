日本代表MF望月ヘンリー海輝(町田)は10日のキリンチャレンジカップ・パラグアイ戦の後半40分過ぎ、一度はタッチライン沿いで交代投入の準備をしていたが、MF佐野海舟(マインツ)の状態を踏まえて交代選手が変更され、ピッチに立つことは叶わなかった。パラグアイ戦から一夜明けた11日の練習後、報道陣の取材に応じた望月は「もちろん出たかったシーンではあったけどチームスポーツなので、海舟くんがつってベストな交代というの