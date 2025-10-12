“コント芸日本一”を決めるTBS系『求人ボックス presentsキングオブコント2025』（後6：30）のファイナリスト・青色1号の仮屋そうめんが11日深夜、自身のXを更新。結婚を報告した。【写真】幸せそう…？青色1号・仮屋そうめんが結婚報告仮屋は「ということで今日結婚しました！！証人はガチャさんです！！まだまだ青色1号頑張ります！」と記した。仮屋は1991年7月17日生まれ、福岡県出身。2017年、カミムラと榎本淳がコンビ