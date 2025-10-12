静岡県警本部浜松中央署は11日、インターネットを通じて知り合った10代女性を誘い出し、車で連れ回したとして、未成年者誘拐の疑いで、浜松拘置支所（浜松市）の刑務官高良琉碧容疑者（21）＝同市中央区鴨江＝を現行犯逮捕した。女性にけがはなく「間違いありません」と容疑を認めている。逮捕容疑は未成年と知りながら、交流サイト（SNS）で同市の女性を誘い出し、11日午後4時40分ごろ〜午後5時40分ごろ、市内を車で連れ回し