ボートレース三国の「ファン感謝３ＤａｙｓＢＯＡＴＲＡＣＥバトルトーナメント」が１１日、開幕した。菊地孝平（４７＝静岡）は初日トーナメント５Ｒ、４カドからまくり差し敢行も１Ｍのターンが流れてバック６番手となるが、そこから道中追い上げて４着でゴール。一歩届かず敗退と思われたが、インから逃げた福田宗平が待機行動違反で賞典除外となり、繰り上がりでセミファイナル進出となった。「オレなの？繰り上がりは