ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第１５戦スポニチ杯」は１１日、予選２日目が行われる。小芦るり華（２８＝佐賀）２Ｒでイン逃げを決めると、１０Ｒは４コースからまくって２日連勝。初日４、５着からの巻き返しに成功した。「良くなった。渡辺優美さんと足併せをしてもらったら、直線は変わらなかった」と機力アップ。上位級の渡辺優美と互角に戦えるレベルまで仕上げてきた。前節の大村でも優出とリズムはまずまず