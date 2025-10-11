ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第１５戦スポニチ杯」は１１日、予選２日目が行われる。恵良琴美（１８＝福岡）は２Ｒ、５コースからまくり差して２番手争いに浮上。２Ｍ全速ターンで山下夏鈴を突き放すと、そのまま２着でゴールを駆け抜けた。昨年１１月にデビュー。これが初の舟券絡みとなり、ピットに帰投すると満面の笑み。「レース足がいい。直線も回り足もレースに行ったらちょっと分がいい。乗り心地もいい」