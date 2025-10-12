1994（平成6）年10月12日、プロ野球のダイエーは福岡市内で王貞治・元巨人監督の新監督就任を発表した。球界復帰は7シーズンぶり。根本陸夫前監督（左）と記者会見に臨み「選手たちの力を最大限に引き出すことをテーマに、中身の濃い練習で戦力アップを図りたい」と話した。その後チームを2度の日本一に導いた。