きょう（11日）から今月20日までは、「全国地域安全運動」の期間です。東京・武蔵野市では、特殊詐欺などの被害の拡大を防ごうと、警視庁が防犯イベントを行いました。「全国地域安全運動」は防犯対策への自主的な取り組みや地域で行われる防犯活動への参加を全国で呼びかけるものです。警視庁はきょう（11日）、武蔵野市のホールで防犯イベントを行い、特殊詐欺の被害を防ぐため、「警察官語り詐欺」や「SNS型投資詐欺」「国際ロ