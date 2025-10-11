アストンマーティン・ジャパンは8日、スポーツカー「DB12」の派生モデル「DB12 S」を発表した。従来モデルと比べて動力性能が強化されており、さらなるスピード感を楽しめる。【こちらも】レクサス、LSを一部改良カラーリング変更シートヒーターを全車標準装備DB12は、2023年に発売されたモデル。アストンマーティンは同モデルを「世界初のスーパーツアラー」と位置づけ、高水準なパフォーマンスや乗り心地をアピールして