３４年ぶりの大相撲のロンドン公演（１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）に向け、日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）や横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝ら約６０人が１１日、羽田空港から出発。ちょんまげに着物を着た大きな男たちが国際線カウンター付近に現れると、３連休初日の空港利用者から視線が注がれた。大の里は「初めての海外公演。しっかりと務めて、いい経験にしたい」と引き締まった表情。海外