10日、浜松市内で未成年の10代の女性を約1時間にわたり車で連れ回したとして、静岡刑務所の刑務官の男が現行犯逮捕されました。未成年者誘拐の疑いで現行犯逮捕されたのは、静岡刑務所浜松拘置支所の刑務官で21歳の男です。警察によりますと、容疑者の男は、10日午後4時40分ごろから約1時間にわたり、浜松市内で未成年の10代の女性を車で連れ回した疑いがもたれています。女性の保護者から「娘から助けを求めるメッセージが