コント日本一を決める「キングオブコント2025」が12日、TBS系で放送され、2年連続4回目の出場となったコンビ歴17年目のロングコートダディが優勝し、18代目キングの称号を手にした。優勝した率直な感想を聞かれると堂前透（35）は「ポリスピースって感じですね」とまずは一言。「警察署でめっちゃ流行ってるから！」と続けた。トップバッターでの優勝について堂前は「すごいですね」と自画自賛。兎（37）は「去年の自分らと比べら