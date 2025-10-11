北朝鮮がきのう行った軍事パレードの映像が公開されました。パレードでは新しいICBM=大陸間弾道ミサイルの「火星20型」も登場しています。雨のなか一糸乱れぬ隊列で行進する軍人たち。北朝鮮ではきのう朝鮮労働党創立80年にあわせた大規模な軍事パレードが首都・平壌で行われました。金正恩総書記は演説で、「今後も強大な武力とともに不正義と覇権に反対する」と述べ戦力の拡大を進める考えを強調。そして、パレードの最後には。