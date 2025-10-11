“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』の決勝が11日(18:30〜21:56)、TBSで生放送され、お笑いコンビ・ロングコートダディ(堂前透、兎)が優勝した。2年連続4回目の決勝で18代キングの座をつかんだ2人が、放送後に報道陣の取材に応じた。ロングコートダディ(堂前透、兎)昨年に引き続き、ファーストステージでトップバッターを務めたロングコートダディ。「モグドン」というネタで1位通過してファイナルステージ