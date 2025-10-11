福岡県警春日署は11日、春日市原町3丁目付近で10日午後5時半ごろ、女性が男から「時間ありますか」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は20代、小柄、やせ形、黒髪短髪、薄緑色の半そでTシャツ着用、白色ショルダーバッグ所持。