台風23号は、13日に再び、伊豆諸島を直撃するおそれがあり、暴風や大雨などに厳重な警戒が必要です。台風23号は、奄美大島の東にあって、発達しながら北上しています。このあと、進路を徐々に東よりに変えて、12日には西日本の南を通過。13日の午前中には暴風域を伴って、伊豆諸島にかなり接近するおそれがあります。13日に予想される最大瞬間風速は、伊豆諸島で45メートル。波の高さは8メートルとなっています。また、伊豆諸島で