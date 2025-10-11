あさって月曜日で閉幕となる大阪・関西万博。最後の週末を迎えた会場は大勢の人で賑わいました。閉幕まで残すところあと3日。最後の万博を楽しもうと、朝から多くの来場者がつめかけました。来場者「（スタンプ）いっぱい押しました。パビリオンもいっぱい入りました」「また大阪で開催してほしい」「（閉幕）悲しい」「ミャクミャクの仕事終わっちゃう…」博覧会協会によりますと、閉幕までの予約枠はすでに埋まっていて、最終日