新木優子さんがスペインへ。人生初海外の地・バルセロナを巡ります。サグラダファミリアで自撮りのコツを披露＆現地の動物園でキリンの餌やりに挑戦します。さらに、大の旅好きの新木さんが旅の意外な必需品を公開。オーディションに落ち続けた挫折の日々…人生を変えた決断と選択を語ります。