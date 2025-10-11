コント芸の日本一を決める「キングオブコント２０２５」の決勝戦が１１日、東京都港区のＴＢＳで行われ、お笑いコンビのロングコートダディが優勝、賞金１０００万円を獲得した。１８回目を数える今回は、過去最多の３４４９組がエントリーした。ロングコートダディは、堂前透（３５）と兎（うさぎ）（３７）が２００９年に結成したコンビで、決勝進出４回目の実力者。昨年は準優勝だった。トップバッターとなったファーストス