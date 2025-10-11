11日午後、長野県上田市の国道で軽乗用車とキャリアカーが正面衝突する事故があり、軽乗用車に乗っていた女性（75）が死亡し、夫（78）が大けがをしました。警察によりますと11日午後4時前、上田市大屋の国道18号で軽乗用車とキャリアカーが正面衝突しました。この事故で軽乗用車の助手席に乗っていた東京都目黒区の通訳・江澤明子さん（75）が胸を強く打つなどして死亡しました。運転していた会社役員の夫（78）はろ