11日午後11時24分ごろ、鹿児島県、沖縄県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は沖縄本島北西沖で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、鹿児島県の知名町、沖縄県の名護市と国頭村です。【各地の震度詳細】■震度1□鹿児島県知名町□沖縄県名護市国頭