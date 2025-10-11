女子レスリングでオリンピック2連覇を果たした石川県津幡町出身の金城（旧姓・川井）梨紗子さんが11日、自身のインスタグラムを更新し、現役引退を発表しました。投稿では「明日は友香子の復帰戦です」と、静岡県焼津市で12日に開かれる全日本女子オープンレスリング選手権に出場する予定の妹・恒村（旧姓・川井）友香子選手について触れたうえで、「私は現役を引退する決意をしました。詳しくは明日、試合終了後にお話しさせてい