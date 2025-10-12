女子フリー演技する渡辺倫果＝トビリシ（共同）【トビリシ共同】フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）トリアレティ杯最終日は11日、ジョージアの首都トビリシで行われ、女子の渡辺倫果（三和建装・法大）は合計164.52点で7位だった。ショートプログラム（SP）15位で迎えたフリーは6位。アナスタシア・グバノワ（ジョージア）が合計203.69点で優勝した。CSはグランプリ（GP）シリーズに次ぐ格付けの大会。