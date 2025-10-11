トランプ米大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領（ともにゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は11日、トランプ米大統領と電話会談した。ゼレンスキー氏が通信アプリに、ロシアによる最近の攻撃や防空強化について協議したと投稿した。ゼレンスキー氏は、パレスチナ自治区ガザで停戦合意が発効したことについて「トランプ氏が成し遂げた」と祝意を伝達。「ロシアと（ウクライナ）の戦争も終わらせ