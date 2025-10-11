サッカー日本代表ＦＷ上田綺世（２７＝フェイエノールト）が強敵・ブラジルとの勝負でチームの全てを示していく。森保ジャパンは１１日、国際親善試合ブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて千葉県内で公開練習を行った。所属先のオランダ１部フェイエノールトでは３年目で、今季は開幕から８試合で８得点をマークと絶好調。１０日のパラグアイ戦では同ポジションの小川航基（２８＝ＮＥＣナイメヘン）が１点目を決め、試合終盤