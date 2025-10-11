コント師日本一決定戦「キングオブコント２０２５」の決勝が１１日、ＴＢＳ系で放送され、お笑いコンビ・ロングコートダディが１ｓｔステージとファイナルステージの合計９４５点で初優勝。過去最多エントリー数の３４４９組の頂点に立ち、賞金１０００万円を手にした。第１８代目のキングに輝いた。ファイナリスト１０組が１ｓｔステージに臨み、ロングコートダディは１位で上位３組のファイナルステージに進出。や団、レイン