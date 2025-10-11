次回 10月18日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。10月18日（土）の出演アーティスト・歌唱楽曲の情報を解禁！HANAが「with MUSIC」のトークゲストとして初登場！デビューして半年足らずで「Forbes JAPAN」が発表する「世界を変える30歳未満」に選出され、7月にリリースした「Blue Jeans」が今年度最多週間再生数および、女性アーティストとしての歴代最高週間再生数を記録するなど、デビュー早々に日本の音楽シ