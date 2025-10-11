【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月18日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 角野隼斗「人生のメリーゴーランド」HANA「Tiger「Blue Jeans」「BAD LOVE」松下洸平「カントリー・ロード」（ピアノ伴奏：角野隼斗）※アーティスト名五十音順 ■HANAの恋愛価値観が明らかに!? HANAが『with MUSIC