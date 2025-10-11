防府競輪場のF2モーニング「TIPSTARリニューアル杯」は2日目を終えた。6Rではルーキーの新垣慶晃（24＝沖縄）が打鐘ガマシからきっちりと押し切り、本デビューから8場所連続での決勝進出を決めた。「少しタレたけど許容範囲」と新垣。いやいや、最後までスピードは落ちていなかった。さあ決勝。機動型のメンバーがそろったことで「気を引き締めていきたい」と話した新垣。通算4度目のVを見据えた。