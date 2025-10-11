歌手の北山宏光（39）が10日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。睡眠へのこだわりを明かした。酒ビンのルーレットが止まった北山は「僕は睡眠にとてもこだわりを持ってる」と切り出した。こだわりを持っているものの「ずっと2年間ぐらい寝られなくて…」と寝つきが悪いことに悩まされていた。そのため「結局枕を買い替えてた」とし「そうしたら枕が8個。今現在ベッドの横に8個」と大量の