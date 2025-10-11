コント芸人の頂点を決める「キングオブコント2025」が11日、TBS「お笑いの日2025」内で生放送され、2年連続4度目の決勝に進んだ「ロングコートダディ」の堂前透（35）と兎（37）が初優勝し、賞金1000万円を獲得した。漫才、コントの二刀流コンビが結成17年目でついに無冠を返上。堂前は大会後の会見で「優勝の有無に関わらず、今年で終わろうと思っていた」と告白し、「有終の美を飾れて良かった」と笑顔を見せた。賞レース